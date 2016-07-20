Ярославль, 20 июля, 2016, 15:19 — ИА Регнум. 23 июля Ростов Великий Ярославской области приглашает принять участие в «Сарафанном хороводе». Праздник исконных русских забав пройдет у стен Спасо-Яковлевского монастыря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Ростовского муниципального района.

фото сайта yareparhia.ru Спасо-Яковлевский монастырь

В этом году «Сарафанный хоровод» станет настоящим событием для Ростовского района. Некогда традиционный праздник несколько лет не проводился. Теперь же районные власти решили возобновить любимую жителями забаву.

Гостям предлагается поиграть в русские народные игры, водить хороводы, познакомиться с исконными обрядами. Любителей вокала ждут песни и задорные частушки. Праздничную атмосферу дополнит горячий душистый чай из самовара с ароматными баранками и ростовскими пряниками. Также в программе — выступления фольклорных коллективов из Ярославской, Ивановской и Костромской областей.

Панорама древнего монастыря создает впечатление сказочного города — настолько живописно сочетаются различные по стилю архитектурные формы: псевдоготические завершения башен, барочные и классические завершения церквей.

Изюминкой праздника станут традиционные народные костюмы, в которые предлагается облачиться всем гостям. Уж если водить русские хороводы — так в сарафанах и рубахах. Костюмы можно приобрести прямо на празднике, отметили в отделе туризма, культуры, молодежи и спорта администрации Ростовского муниципального района.