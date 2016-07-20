Москва, 20 июля, 2016, 15:13 — ИА Регнум. Правительство достигло предела в урезании социальных расходов, при этом доходы бюджета продолжают сокращаться. В таких условиях борьба с сомнительными тратами при строительстве крупных спортивных объектов может стать вполне реальной перспективой. Такое мнение 20 июля высказал глава Центра экономических и политических реформ Николай Миронов, комментируя ИА REGNUM предложение министерства финансов оптимизировать расходы на крупные спортивные объекты, строящиеся в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Igor3188 Строящийся стадион в Санкт-Петербурге

«Понятно, что ЧМ-2018 — это вопрос международного престижа и репутации России. Но в нынешних условиях, когда мы терпим поражение нашей политики спорта — уже и по Олимпиаде есть вопросы, и наша сборная играет ужасно — в этих условиях решение правительства сэкономить именно на этих традиционного дорогих расходных статьях выглядит вполне логично», — заявил Миронов.

«Сметы на эти спортивные объекты формировались в далекие времена, когда денег было много. Поэтому там предусмотрено очень много избыточных расходов, которые призваны обеспечить помпезность, декор. Здесь есть что сокращать, и по факту это уже началось», — подчеркнул политолог.

В частности, о разворачивающейся борьбе с избыточными расходами может свидетельствовать недавнее расторжение администрацией Санкт-Петербурга контракта с генподрядчиком строительства стадиона на Крестовском острове, отметил Миронов.

Как известно, на спортивном объекте имели место невыплаты зарплат строителям спортивного объекта — по данным Роструда, задолженность составила 78 млн рублей, — а также возникли проблемы с принятием технической документации. Кроме того, компания не смогла объяснить образовавшийся дефицит в размере 2,5 млрд рублей.

«Проблемы в Петербурге продемонстрировали, что подрядчики в условиях урезания избыточных расходов пытаются переложить финансовое бремя на работников. Проблема примет системный характер и получит широкую огласку, поскольку после скандала в Петербурге стало известно, насколько завышаются расходы», — заметил политолог, ссылаясь на результаты мониторинга контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга, согласно которым стоимость стадиона выросла с 6,7 млрд рублей в 2007 году до 37,4 млрд.

Такая политика будет продолжаться, уверен политолог, и связано это, прежде всего, с тем, что правительство уже достигло определенного предела в сокращении расходов по социальным статьям, которые долгое время принимали на себя основной удар «оптимизации»: «Социальные расходы уже фактически сведены к минимуму, пенсии так и не были проиндексированы, инвалиды получают копейки, и бремя на содержание старшего поколения лежит фактически на их родственниках — средств, которые платит государство, хватает в основном разве что на квартплату и оплату капитального ремонта».

«Государство давно уже проводит политику оптимизации в здравоохранении и образовании, так что резерва для сокращений уже не так много. Теперь будут резать также и дорогостоящие статьи, в которых нет такой уж насущной необходимости», — считает эксперт.

При этом реальная нехватка бюджетных средств достигает гораздо больших масштабов в сравнении с тем, что говорится в заявлениях правительственных чиновников, уверен политолог: «И нефть оказалась ниже, чем в бюджете была заложена, и недобор налогов оказался гораздо больше, ведь продолжает сокращаться потребительский спрос, сокращаются продажи, закрываются организации».

«Об этом мало говорят в предвыборный период, но осенью все это ляжет на нас тяжелым грузом», — подчеркнул он.

«Обложить налогами никого уже нельзя — бизнес сократился очень сильно. Пенсии сокращать тоже некуда. Деньги, конечно, есть в крупных банках, есть деньги и у государственных корпораций — далеко не только в резервах. Но наша модель построена так, что эти средства будут забирать в последующую очередь», — продолжил эксперт.

В силу этого государство объективно встало перед необходимостью пересмотреть свои расходы по строительству крупных и дорогих объектов, резюмировал политолог. «Мы не умеем жить по средствам — везде заложена коррупционная составляющая и просто избыточные расходы, потому что их никто не контролирует. Рационально тратить деньги мы не привыкли. Чтобы такая привычка возникла, требуется очень много времени, и к этому мы еще не пришли», — заключил Миронов.

Напомним, что ранее стало известно о предложении министерства финансов серьезно сократить расходы Минспорта. По данным казначейства, в федеральном бюджете не хватает 15 млрд рублей на подготовку к проведению Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.