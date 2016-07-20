Имущество брянского хлебокомбината «Каравай» продают за долги
Брянск, 20 июля, 2016, 15:07 — ИА Регнум. Имущество брянского хлебокомбината «Каравай» распродается для того, чтобы выплатить долги по зарплате перед сотрудниками. Об этом сообщает ГТРК «Брянск» со ссылкой на председателя совета директоров предприятия Николая Горло.
«Принято решение о реализации имущества. Другого пути нет. Деньги ниоткуда не падают», — заявил Николай Горло на встрече с работниками, которые уже в течение долгого времени не получают зарплаты.
По данным директора департамента сельского хозяйства Бориса Грибанова, купить основную площадку предприятия может Бежицкий хлебокомбинат. После сделки «Каравай» также будет работать, а сотрудники должны, наконец-то, получить свои деньги.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года появилась информация о том, что хлебокомбинат прекратил работу из-за долгов за свет и газ, которые составляют несколько десятков миллионов рублей. За проблему взялись чиновники областного правительства, а также прокуратура, которая начала поверку законности прекращения поставки газа и электричества и соблюдения трудовых прав работников.
По итогам проверки в отношении бывшего директора «Каравая» было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ — «Невыплата заработной платы». По данным следствия, 26 работников предприятия не получали зарплату с декабря 2015 по апрель 2016 года.