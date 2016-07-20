Брянск, 20 июля, 2016, 15:07 — ИА Регнум. Имущество брянского хлебокомбината «Каравай» распродается для того, чтобы выплатить долги по зарплате перед сотрудниками. Об этом сообщает ГТРК «Брянск» со ссылкой на председателя совета директоров предприятия Николая Горло.

Уильям Хогарт. Арест за долги. 1735

«Принято решение о реализации имущества. Другого пути нет. Деньги ниоткуда не падают», — заявил Николай Горло на встрече с работниками, которые уже в течение долгого времени не получают зарплаты.

По данным директора департамента сельского хозяйства Бориса Грибанова, купить основную площадку предприятия может Бежицкий хлебокомбинат. После сделки «Каравай» также будет работать, а сотрудники должны, наконец-то, получить свои деньги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года появилась информация о том, что хлебокомбинат прекратил работу из-за долгов за свет и газ, которые составляют несколько десятков миллионов рублей. За проблему взялись чиновники областного правительства, а также прокуратура, которая начала поверку законности прекращения поставки газа и электричества и соблюдения трудовых прав работников.

По итогам проверки в отношении бывшего директора «Каравая» было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ — «Невыплата заработной платы». По данным следствия, 26 работников предприятия не получали зарплату с декабря 2015 по апрель 2016 года.