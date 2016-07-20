Киев, 20 июля, 2016, 15:03 — ИА Регнум. Журналистка издания «Forbes Украина» Мария Рыдван госпитализирована с ножевыми ранениями, которые ей нанёс неизвестный в Киеве. Как заявила пострадавшая, нападение произошло без видимых причин, сообщает mediananny.com.

Maarten Van Damme Нож и кровь

Уточняется, что Рыдван, которая является шеф-редактором «Forbes Украина», получила три ножевых ранения: на лице небольшая рана, существенно пострадала рука. Нападение произошло накануне, 19 июля, в парке КПИ. Журналистка сообщила в соцсети, что всё случившееся «очень странно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 июля, в Киеве погиб украинский журналист Павел Шеремет. Власти назвали происшедшее убийством.