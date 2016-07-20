Ярославль, 20 июля, 2016, 15:00 — ИА Регнум. Серые и унылые павильоны тепловых камер в Ярославле энергетики отдали граффититистам из студии арт-студии Sketch and Spray. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM

Первую подстанцию, а на профессиональном языке — павильон тепловых камер, молодые художники уже облагородили. На панно изображен кадр из известного кинофильма «Берегись автомобиля».

«2016 год объявлен годом Российского кино, поэтому темой для граффити стали кадры из известных кинофильмов, которые снимались в Ярославле и области. Исключением из «ярославских» киносюжетов стал портрет Юрия Деточкина, изображаемый на одном из павильонов. Лето — пора школьных каникул. В это время водители должны быть особенно внимательными к детям на дорогах, а, как известно, «Деточкин очень любил детей», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в энергетической компании.

По словам художников, выбор места не случаен, этот павильон находится на оживленной трассе — улице Красноборской за Волгой. Переходя через нее, жители района оказываются в бору.

Всего в районе Заволжском районе на откуп художникам отдадут 3 павильона тепловых камер. Рисуют художники аэрозольными красками, в приобретении которых граффитистам также помогли представители энергетической компании.

Ранее к празднованию Дня Победы художники арт-студии оформили павильон, расположенный на Московском проспекте.