Красногорск, 20 июля, 2016, 15:39 — ИА Регнум. 20 июля недалеко от деревни Исаково Ногинского района Московской области была обнаружена крупная свалка ядовитых отходов — на землю было выброшено около 70 тысяч люминесцентных ламп. По подсчетам специалистов, в них может содержаться примерно 350 г ртути, что превышает предельно допустимую норму в 116 раз.

pixabay.com Токсично!

Жителям близлежащих населенных пунктов уже рекомендовали воздержаться от посещения места возможного заражения. Тем временем, как корреспонденту ИА REGNUM сообщила координатор движения «Мусора.Больше.Нет» Анжела Пиаже, подобные ЧП возникают из-за отсутствия понимания среди граждан о влиянии их действий на окружающую среду и, соответственно, на их же здоровье.

«Опасность данной ситуации сейчас зависит от профессионализма и слаженности тех людей, которые будут обеззараживать это место, собирать лампы и, если это необходимо правильным образом рекультивировать почву — снимать слой и так далее. Очевидно, что это незаконное захоронение — лампы не довезли до полигона, не захоронили по всем правилам», — отметила Пиаже.

Она также подчеркнула, что активисты регулярно обнаруживают опасные захоронения, хотя и не таких масштабов, даже в ходе рядовых уборок территорий.

«Настолько крупных ЧП не припомню, но с локальными мы постоянно сталкиваемся. Даже если устроить самую незатейливую добровольческую уборку, то на ней наткнешься на опасные отходы: батарейки, лампы, аккумуляторы. Очевидно, что люди недооценивают опасность воздействия подобных классов отходов на почву, воду — не могут они проложить логическую цепочку: вот лампа, вот земля, вот дождь, вот водопровод, вот я», — заключила собеседница агентства.

Отметим, что на месте сброса китайских ламп недалеко от деревни Исаково уже работают экологи и специалисты областного министерства природопользования. Установлено, что все лампы относятся к одной партии: у них одинаковая мощность и страна производитель. Также удалось выявить собственника земельного участка, на котором образовалась свалка. Его представители будут вызваны в министерство для дачи объяснений. На данный момент около 12 тысяч ламп уже вывезены активистами природоохранного проекта «Экобокс» на завод по утилизации опасных отходов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июля в области случилось еще одно экологическое ЧП. В поселке Приозерский Орехово-Зуевского района было зафиксировано превышение концентрации нефтепродуктов в местном водоеме в 19 миллионов раз. Виновником ЧП в министерстве экологии Подмосковья называют цех по ремонту и обработке подвижных составов структурного подразделения ОАО «РЖД».