Спасайся кто может: в Подмосковье нашли захоронение ядовитых китайских ламп
Красногорск, 20 июля, 2016, 15:39 — ИА Регнум. 20 июля недалеко от деревни Исаково Ногинского района Московской области была обнаружена крупная свалка ядовитых отходов — на землю было выброшено около 70 тысяч люминесцентных ламп. По подсчетам специалистов, в них может содержаться примерно 350 г ртути, что превышает предельно допустимую норму в 116 раз.
Жителям близлежащих населенных пунктов уже рекомендовали воздержаться от посещения места возможного заражения. Тем временем, как корреспонденту ИА REGNUM сообщила координатор движения «Мусора.Больше.Нет» Анжела Пиаже, подобные ЧП возникают из-за отсутствия понимания среди граждан о влиянии их действий на окружающую среду и, соответственно, на их же здоровье.
«Опасность данной ситуации сейчас зависит от профессионализма и слаженности тех людей, которые будут обеззараживать это место, собирать лампы и, если это необходимо правильным образом рекультивировать почву — снимать слой и так далее. Очевидно, что это незаконное захоронение — лампы не довезли до полигона, не захоронили по всем правилам», — отметила Пиаже.
Она также подчеркнула, что активисты регулярно обнаруживают опасные захоронения, хотя и не таких масштабов, даже в ходе рядовых уборок территорий.
«Настолько крупных ЧП не припомню, но с локальными мы постоянно сталкиваемся. Даже если устроить самую незатейливую добровольческую уборку, то на ней наткнешься на опасные отходы: батарейки, лампы, аккумуляторы. Очевидно, что люди недооценивают опасность воздействия подобных классов отходов на почву, воду — не могут они проложить логическую цепочку: вот лампа, вот земля, вот дождь, вот водопровод, вот я», — заключила собеседница агентства.
Отметим, что на месте сброса китайских ламп недалеко от деревни Исаково уже работают экологи и специалисты областного министерства природопользования. Установлено, что все лампы относятся к одной партии: у них одинаковая мощность и страна производитель. Также удалось выявить собственника земельного участка, на котором образовалась свалка. Его представители будут вызваны в министерство для дачи объяснений. На данный момент около 12 тысяч ламп уже вывезены активистами природоохранного проекта «Экобокс» на завод по утилизации опасных отходов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июля в области случилось еще одно экологическое ЧП. В поселке Приозерский Орехово-Зуевского района было зафиксировано превышение концентрации нефтепродуктов в местном водоеме в 19 миллионов раз. Виновником ЧП в министерстве экологии Подмосковья называют цех по ремонту и обработке подвижных составов структурного подразделения ОАО «РЖД».