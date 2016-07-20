Анкара, 20 июля, 2016, 14:57 — ИА Регнум. Власти Турции отстранили от службы 900 сотрудников полиции в столице страны, сообщает Reuters.

Voice of America Турецкие полицейские

По словам официального лица Турции, которое пожелало остаться неназванным, сотрудников полиции подозревают в связях с исламским движением, возглавляемым Фетхуллахом Гюленом. Он, как считают власти, и был организатором государственного переворота.

Ранее за подозрение в связях с путчистами Анкара уже освободила несколько десятков тысяч работников государственного сектора страны от выполняемых ими обязанностей. Также несколько тысяч человек было арестовано. Сейчас они ожидают суда.

Напомним, попытка государственного переворота была предпринята в ночь на 16 июля, когда Генштаб Турции объявил, что власть в стране взяли военные. После этого на улицы Анкары и Стамбула вышли многочисленные отряды военных с бронетехникой.