Саратов, 20 июля, 2016, 14:53 — ИА Регнум. За I квартал 2016 года повреждено 77 остановочных павильонов, сумма ущерба составила порядка 200 тыс. рублей, за II квартал — 46 на сумму 96,5 тыс. Полиция не в силах изменить ситуацию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным МУП «Городской центр размещения рекламы», в Саратове по состоянию на 1 июля 2016 года установлено 415 стеклянных остановочных павильонов современного образца. «К сожалению, практически еженедельно неустановленными лицами совершаются акты вандализма, приводящие к повреждению конструкционных элементов павильонов (бой стекла, повреждение элементов освещения, лавочек, урн, повреждение несущих конструкций и так далее)», — отмечают в МУП. По каждому выявленному случаю предприятием производится фиксация повреждений, эти данные направляются в уполномоченные органы УВД, ГИБДД Саратова, по которым проводятся проверки. За два квартала текущего года подано 117 заявлений.

Наиболее часто подвергаются нападению остановочные павильоны на улице имени Азина, академика Антонова, академика Навашина, на Большой Затонской, на проспекте имени 50 лет Октября и Московском шоссе.

Администрация муниципального образования «Город Саратов» и МУП «Городской центр размещения рекламы» напоминает саратовцам: «Состояние городской среды, прежде всего, зависит от нас с вами, от нашего отношения к чужому труду. Если мы будем бережно относится к городскому имуществу, в том числе и к остановочным павильонам, они долго будут служить на благо всех саратовцев и гостей нашего города».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ГУ МВД региона по состоянию на декабрь 2015 года, в Саратовской области на платной основе действовало 45 народных дружин (1771 человек), 14 студенческих отрядов охраны общественного порядка с численностью 191 человек, 17 казачьих обществ (645 человек).