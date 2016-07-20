Москва, 20 июля, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Ассигнование фундаментальных научных исследований должно находиться на одном уровне с 2015 года в процентном соотношении к ВВП. Об этом 20 июля в ходе совещания о расходах бюджета по ряду отраслей заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Цитата из к/ф «Девять дней одного года». Реж. Михаил Ромм. 1961. СССР Молодые учёные

«У нас есть поручение обеспечить объем бюджетных ассигнований на проведение фундаментальных научных исследований на уровне не ниже 2015 года в процентном соотношении к ВВП», — сказал Медведев.

Он призвал продолжить пункт майских указов президента РФ о повышении зарплат для научных работников: «Реализация этих задач, конечно, имеет основное значение для нас. Но не следует забывать и о других направлениях — участии в международных проектах, поддержке программ по развитию научных учреждений агентства научных организаций, но и наиболее крупных исследовательских центров».

Медведев подчеркнул, что Россия должна поддерживать уже имеющуюся у неё научную школу: «Мы должны ее поддерживать и дальше, работать на перспективу. И, соответственно, это обуславливает необходимость принятия целого ряда решений».