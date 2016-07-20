Москва, 20 июля, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Сегодняшняя пресса пестрит сообщениями о том, что в августе в России снизятся цены на продукты. Сенсация? Вряд ли. Скорее, удачная подача совсем не новых наблюдений РАНХиГС.

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Специалисты института указывают на тот факт, что в августе в России на прилавок попадают сезонные фрукты и овощи местного производства, что приводит к снижению цен почти на все соответствующие наименования. Это наблюдение имеет место каждый год в одно и то же время, и ничего нового в нем нет и в 2016 году.

Годовая инфляция в июне 2016 года в РФ составила 7,5%, индекс потребительских цен ускорился по сравнению с предыдущими тремя месяцами, когда инфляция держалась на отметке 7,3% г/г. В июле в России произошел рост тарифов на услуги ЖКХ, и это прибавит к годовой инфляции 0,2−0,4%. По сути, именно сейчас чуда с ценами ждать не стоит, а в августе это происходит ежегодно.

Слишком заметно продукты дешеветь не будут: рынок розничного предложения сейчас выглядит сбалансированно, небольшое расширение сезонного предложения не сыграет тут значимой роли. Продовольственная инфляция в июне усилилась до 6,1% г/г, в июле может составить 6,2−6,5%, в августе сократится до 6%. Стоит обратить внимание, что растет индекс цен производителей в РФ: в прошлом месяце он составил 5,1% г/г против майского значения в 3,2%, далее он тоже продолжит укрепление. Этот момент влияет и на общую инфляцию.

Не стоит воспринимать многообещающий прогноз как указание на то, что Россия, обладающая огромными посевными и сельскохозяйственными мощностями, будет продавать собственным потребителям дешевые овощи и фрукты. Сезонный фактор на то и сезонный, что работает четко обозначенное непродолжительное время. К концу сентября инфляция начнет набирать обороты, в октябре она может составить около 7,7−7,9% г/г.