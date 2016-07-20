Рига, 20 июля, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Представители входящего в правящую коалицию национал-радикального Национального объединения Латвии раскритиковали английский язык президента страны Раймонда Вейонса, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Цитата из м/ф «Ивашка и дворца пионеров». Реж. Геннадий Сокольский. 1981. СССР Здесь Русский дух! Здесь Русью пахнет!!

Так, Рита Эва Нашениеце (в свое время руководила бюро председателя Сейма Инары Мурниеце) в своем профиле в Twitter раскритиковала речь Вейониса: «Смешно и жалко. Абсолютное отсутствие самокритики. И где они всех этих президентов находят». Позже она уточнила, что слышит в речи Вейониса русский акцент: «Говорит так, будто вырос в семье, где каждый день используют русский язык».

По мнению же других пользователей, в речи президента слышен характерный для жителей Мадоны (город на востоке Латвии) выговор.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, депутат Сейма от Национального объединения Александр Кирштейнс возмутил своих коллег по правящей коалиции, публично назвав президента Латвии Раймонда Вейониса «президентским изделием». «У Латвии была возможность избрать выдающегося президента. Однако благодаря «Единству» у нас «президентское изделие», не подходящее для международного сотрудничества», — написал Кирштейнс в своем Twitter.

Как стало известно, таким образом Кирштейнс отреагировал на прошедшую во время саммита НАТО в Варшаве встречу между Вейонисом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо, во время которой президент Латвии говорил на плохом английском и не мог четко сформулировать свою мысль.

Напомним, действующий президент Латвии родился в Псковской области, куда его беременная русская по национальности мать приехала навестить отца-латыша, в то время как он служил в Советской Армии.