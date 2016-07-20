Тверь, 20 июля, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Новое компьютерное оборудование передано Весьегонским центральной и детской библиотекам в Тверской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области 20 июля.

Изба-читальня. Фотография конца 1920-х

Новое компьютерное оборудование расширило доступ учреждения, а также детского подразделения, к информационным источникам. Благодаря новой технике стало возможным проведение видеоконференций, дистанционного обучения, организация работы с читателями в режиме удаленного доступа.

В мае в ходе рабочей поездки в Весьегонский район глава региона Игорь Руденя побывал в центральной библиотеке. Ее сеть насчитывает 16 сельских филиалов, а книжный фонд — 133 тыс. книг. Глава региона определил развитие библиотечного дела, пополнение книжных фондов, улучшение материально-технической базы учреждений одной из приоритетных задач для правительства Тверской области в сфере культуры.

«Спасибо вам за внимание к проблемам библиотек, за реальный вклад, который поможет сделать наши учреждения более современными и интересными для читателей. Уверены, что и в дальнейшей работе Вы будете так же внимательны к потребностям культуры, которая играет ведущую роль в духовном и нравственном просвещении наших сограждан и земляков», — обратились к Игорю Рудене сотрудники и директор учреждения Светлана Демидова.