Самара, 20 июля, 2016, 14:16 — ИА Регнум. В модернизацию асфальтобетонного завода в поселке Козелки 1955 года постройки взявший его в аренду инвестор — ООО «Автодоринжиниринг» — вложил 70 млн рублей. В ответ городские власти «уже сейчас обеспечили завод контрактами на поставку 100 тыс. тонн асфальтобетонной смеси». Об этом заявил сити-менеджер Самары Олег Фурсов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

samadm.ru Асфальтобетонный завод в Козелках после реконструкции

«Завод не модернизировался долгие годы, и качество асфальта было невысоким, — прокомментировал Олег Фурсов. — Сказывались и большие потери в энергопотреблении, и в непосредственном производстве. Помимо этого, завод не располагал оборудованием для изготовления щебеночно-мастичной смеси».

По информации мэрии, в 2016 году асфальтобетонный завод, который является структурным подразделением муниципального предприятия «Благоустройство», по итогам торгов был передан в аренду ООО «Автодоринжиниринг». Арендатором произведен ремонт существующего оборудования с его частичной модернизацией, а также смонтирован новый асфальтосмеситель производительностью до 160 тонн в час. Запущена установка по производству минерального порошка, производительность которой составляет до 4 тонн в час.

Для сравнения: три асфальтосмесителя, работавшие на заводе, в совокупности производили всего 105 тонн материала, отмечают в городской администрации. Всего же, при условии двухсменной загрузки, новый асфальтосмеситель выпускает 2720 тонн в сутки. Этого количества асфальта хватит, чтобы отремонтировать дорогу площадью более 21,5 тыс. кв. м и длиной почти 2,5 км.

Также приведено в нормативное состояние битумное хранилище, бетонный узел, отремонтировано административно-бытовое здание и оборудована современная лаборатория. «Она позволяет осуществлять контроль качества готового материала, — сообщил представитель инвестора Евгений Серпер. — На каждом объекте, где укладывается асфальт, присутствует мобильная лаборатория. Если вдруг проба не соответствует нормам, то этот асфальт признают браком. Такой контроль позволяет улучшить качество укладываемого полотна и продлить срок его эксплуатации».

«В рамках масштабных дорожных работ, которые проходят в Самаре, открытие нового производства современного асфальтобетона имеет большое значение. Уже сейчас завод обеспечен контрактами на поставку 100 тысяч тонн асфальтобетонной смеси», — подчеркнул Олег Фурсов.

По его словам, в этом году, без учета Московского шоссе и улицы Ново-Садовой, на ремонт дорог в Самаре направлено 2,1 млрд рублей. За предыдущие 4 года было отремонтировано 39% дорог.

«Только в этом году мы восстановим порядка 15%. В следующем году, если позволит экономика и не будут снижены темпы работ, мы достигнем суммарного показателя 70%», — заявил он.

Читайте также: Хищение в Самаре «дорожных» средств: Олег Фурсов vs Александр Хинштейн

Как сообщало ИА REGNUM, в Самарской области на строительство, ремонт, реконструкцию и благоустройство всех автомобильных дорог региона в 2016 году предусмотрено 23 млрд рублей. Из них 13,5 млрд направлено на развитие дорожной сети Самары, в том числе на благоустройство дорог к чемпионату мира по футболу — 2018. Такую информацию озвучил на пресс-конференции 13 июля региональный министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин.

«Мы все помним весну текущего года. Город был — как после бомбежки. Допускать этого больше нельзя», — сказал министр по поводу плохого состояния автомобильных дорог в Самаре.