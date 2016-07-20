Тбилиси, 20 июля, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Те данные и росте внешнеторгового оборота Грузии, и особенно импорта, которые 19 июля опубликовала Национальная служба статистики Грузии, являются иллюзией, и в действительности рост импорта в сравнении с первыми шестью месяцами прошлого года, составляет нуль процентов, считает грузинский эксперт, а ныне — один из членов избирательного списка «Единого национального движения» Роман Гоциридзе.

Цитата из к/ф «Не горюй!». Реж. Георгий Данелия. 1969. СССР Приятная иллюзия

По его словам, иллюзию роста импорта создает бесплатный завоз в Грузию лекарств от гепатита С, программу лечения которого осуществляет правительство.

«С тех пор, как началась эта программа, служба статистики никакого анализа в этом плане не делает. Мы должны гадать, что означает то или иное аномальное отклонение. В прошлом году мы увидели, что неожиданно одним из главных торговых партнеров Грузии стала Ирландия, которая никогда не была в рядах лидеров. В этом году рекорды бьет Канада: она стала торговым партнером номер один по имполту и опережает действительно главных партнеров — Турцию и Россию вместе взятых», — пояснил Роман Гоциридзе.

По его информации, за шесть месяцев из Канады в Грузию поступили товары на сумму $1,3 млрд, и эксперт предполагает, что абсолютное большинство этих товаров составляют лекарства против гепатита С.

«Правительству, премьер которого имеет 41 советника, и в экономическом блоке которого работают десятки специалистов, следует лучше анализировать, что происходит в этом направлении. От этого зависит и прогноз курса лари», — заявил Гоциридзе и подчеркнул, что именно из-за отсутствия глубинного анализа ситуации предсказания правительства Грузии сегодня далеки от реальности.

Согласно данным Национальной службы статистики, из $1,3 млрд товаров, импортированных в Грузию из Канады, более $1,2 млрд действительно приходится на лекарственные средства.