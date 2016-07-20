Москва, 20 июля, 2016, 14:03 — ИА Регнум. При формировании федерального бюджета на 2017−2019 годы правительство должно придерживаться консервативного подхода. Об этом 20 июля в ходе совещания о расходах бюджета по ряду отраслей заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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«Работа, как обычно, предстоит напряженная. Прежние риски и вызовы никуда не делись. Как я уже сказал совсем недавно, лучше придерживаться консервативного подхода. То есть мы не можем позволить сейчас себе раздувать расходы. Работать будем, как и было обусловлено недавно, в рамках проектного метода, чтобы выделяемые деньги тратить максимально эффективно», — сказал Медведев.

По его словам, все предложения по дополнительным бюджетным ассигнованиям «в настоящее время малореалистичны»: «Но мы можем обсудить вопросы перераспределения ресурсов, в случае необходимости это действительно нужно. Ну или в исключительных совершенно случаях использование резервов, если на то есть окончательное наше решение».