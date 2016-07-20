Ярославль, 20 июля, 2016, 13:58 — ИА Регнум. На Осташинском кладбище в Ярославле реализуется новый проект по содержанию территории, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города. О необходимости соблюдать порядок людям будут напоминать свиньи.

фото сайта city-yaroslavl.ru

В июле на Осташинском кладбище внедрена система сортировки мусора — теперь отходы и скошенная трава будут собираться отдельно. Для этого рядом с контейнерами для мусора будут организованы площадки для сбора травы. Пока же их только три на все кладбище. А чтобы граждане не ленились до них дойти, на кладбище размещены стимулирующие плакаты с изображением свиньи и надписью «Если это ты — бросай мусор в кусты!»

«Раньше траву бросали в контейнеры вместе с мусором. Из-за чего они быстро заполнялись. Соответственно, мусор разлетался, и нашим сотрудникам приходилось его собирать по всей территории. Кроме того, некоторые недобросовестные граждане ленились и бросали траву и мусор на соседние могилы. С этим стали бороться размещением информационных аншлагов», — пояснил директор МКП «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» Алексей Косогоров.

По его словам, опыт раздельного сбора мусора будет внедрен на всех кладбищах Ярославля. Появятся ли там портреты свиней — не сообщается.