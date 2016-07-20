Москва, 20 июля, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Укрепление рублёвой валюты требует мер по отношению к экспортно-ориентированным отраслям. Об этом 20 июля журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

«Укрепление рубля требует каких-то мер в отношении экспортно-ориентированных отраслей. Это требует таких тонких настроек, которые нужно заранее продумывать и реализовывать».

По его словам, с одной стороны, укрепление национальной валюты является позитивным моментом, а с другой — требует применения определённых мер в отношении ряда отраслей: «Безусловно, здесь полностью склоняться в одну сторону было бы неразумно, здесь необходимо находить вот этот самый баланс, чтобы целиком и полностью не погружаться в поддержку одного сектора экономики в ущерб другому».

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым заявил о том, что правительство должно учитывать укрепление рубля в контексте дальнейшей экономической работы.

«Мы с вами внимательно смотрим за тем, что происходит в экономике, и знаем, что сейчас наблюдается определенное укрепление национальной валюты. Рубль укрепляется, несмотря на известную ценовую волатильность на сырьевых рынках, и в этой связи нам, конечно, нужно подумать, как и что мы будем делать в ближайшее время в связи с этими факторами», — сказал Путин.