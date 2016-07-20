Москва, 20 июля, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган встретятся на территории России в августе. Об этом 20 июля журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

«Действительно, сейчас по дипломатическим каналам готовится и прорабатывается встреча Путина и Эрдогана. Мы договорились, что эта встреча состоится в первой декаде августа, будет это в Российской Федерации, но город и дата пока уточняются», — сказал Песков.

Также Песков опроверг информацию о том, что встреча двух лидеров состоится в Азербайджане: «В Баку пройдет трехсторонняя встреча президентов России, Азербайджана и Ирана».

Напомним, налаживание отношений между РФ и Турцией после более чем полугода кризиса начало выходить на курс улучшения. Встреча президентов двух стран пройдёт на фоне неудавшейся попытки путча в Турции, в которой, по словам Анкары, участвовали двое пилотов, сбивших в ноябре 2015 года российский Су-24.