«Убийство Шеремета выглядит как уничтожение свободы слова»
Москва, 20 июля, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Журналист Павел Шеремет стал жертвой очередного заказного убийства, считает вице-спикер Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.
«Очевидно, что это демонстративное преступление носит не просто криминальный характер, это выглядит как намеренное запугивание журналистского сообщества и уничтожение свободы слова, к которому в Киеве последние годы все более карательное отношение», — заявил Железняк.
«Глубоко соболезную родным и близким журналиста Павла Шеремета, который сегодня стал жертвой очередного заказного убийства в Киеве», — сказал Железняк. Кровавая расправа над журналистом в столице Украины демонстрирует полную недееспособность местной правоохранительной системы, которая не сумела предотвратить ни одного из преступлений над журналистами, отметил парламентарий.
«Убийство Шеремета, которого вряд ли можно было упрекнуть в «бытовом сепаратизме», также, как и остальные убийства и пытки представителей СМИ, требуют тщательного расследования и наказания всех виновных, однако надеяться на это в нынешних украинских реалиях вряд ли возможно, даже в случае начальственных окриков», — говорит Железняк.
Сотрудники правоохранительных органов Украины рассматривают три версии убийства журналиста Павла Шеремета — профессиональная деятельность, неприязненные отношения и «российский след».
Павел Шеремет в разное время работал в белорусских, российских и украинских СМИ. В России он работал на телеканале ОРТ, «Первом канале», «РЕН-ТВ», ОТР, в журнале «Огонёк». После государственного переворота в Киеве Шеремет переехал работать на Украину, где вёл передачу «Диалоги» на телеканале «24», и передачу на «Радио Вести».