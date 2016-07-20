Москва, 20 июля, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Журналист Павел Шеремет стал жертвой очередного заказного убийства, считает вице-спикер Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.

Норман Роквелл. Свобода слова. 1943

«Очевидно, что это демонстративное преступление носит не просто криминальный характер, это выглядит как намеренное запугивание журналистского сообщества и уничтожение свободы слова, к которому в Киеве последние годы все более карательное отношение», — заявил Железняк.

«Глубоко соболезную родным и близким журналиста Павла Шеремета, который сегодня стал жертвой очередного заказного убийства в Киеве», — сказал Железняк. Кровавая расправа над журналистом в столице Украины демонстрирует полную недееспособность местной правоохранительной системы, которая не сумела предотвратить ни одного из преступлений над журналистами, отметил парламентарий.

«Убийство Шеремета, которого вряд ли можно было упрекнуть в «бытовом сепаратизме», также, как и остальные убийства и пытки представителей СМИ, требуют тщательного расследования и наказания всех виновных, однако надеяться на это в нынешних украинских реалиях вряд ли возможно, даже в случае начальственных окриков», — говорит Железняк.

Сотрудники правоохранительных органов Украины рассматривают три версии убийства журналиста Павла Шеремета — профессиональная деятельность, неприязненные отношения и «российский след».

Павел Шеремет в разное время работал в белорусских, российских и украинских СМИ. В России он работал на телеканале ОРТ, «Первом канале», «РЕН-ТВ», ОТР, в журнале «Огонёк». После государственного переворота в Киеве Шеремет переехал работать на Украину, где вёл передачу «Диалоги» на телеканале «24», и передачу на «Радио Вести».