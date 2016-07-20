Анкара, 20 июля, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Турецкие учёные не должны покидать пределы страны по решению Верховного совета — с 20 июля до тех пор, пока они не получат соответствующего уведомления, передаёт телеканал TRT.

Стоп!

Как сообщалось ранее, в Турции более полутора тысяч деканов учебных заведений были отстранены от работы накануне, 19 июля. Всего с момента попытки военного переворота, которая произошла в Турции в ночь на 16 июля, от преподавательской деятельности отстранено порядка 21 тысячи работников образования.

Ранее, 18 июля, покидать страну запретили всем государственным чиновникам Турции. Кроме того чиновникам временно отменили ежегодный отпуск. Ограничительные меры коснулись в общей сложности трёх миллионов человек.