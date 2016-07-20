Ереван, 20 июля, 2016, 13:11 — ИА Регнум. В настоящее время ведутся активные действия, в том числе переговоры с целью освобождения заложников и мирного решения ситуации, говорится в сообщении Службы национальной безопасности Армении.

facebook.com/varuzhanavetisyan Члены вооруженной группы на территории пола ППС

Уточняется, что в рамках антитеррористической операции с утра 17 июля по данный момент освобождены 5 человек.

«Проводимые мероприятия специфичны, потому нет необходимости вмешательства или содействия посторонних лиц. Специальные подразделения правоохранительных органов Армении продолжают оставаться в состоянии боевой готовности, однако пока нет необходимых предпосылок для активных действий», — говорится в сообщении.

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Между тем, по поводу захвата полка полиции и удержания заложников до сих пор хранят гробовое молчание президент, премьер, спикер парламента, начальники полиции и СНБ Армении.

Ранее вооруженная группа, которая с 17 июля удерживает четырёх заложников на территории полка полиции в Ереване, предложила обменять всех заложников на начальника полиции Армении Владимира Гаспаряна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в столице Армении уже четвёртый день вооруженная группа, захватившая полк ППС в Ереване, удерживает в заложниках сотрудников полиции, в том числе генерала и полковника. Во время захвата был убит полковник Артур Ваноян, ранены еще четверо полицейских.