Пекин, 20 июля, 2016, 13:08 — ИА Регнум. Заместитель председателя Центрального военного совета КНР Фань Чанлун посетил несколько частей ВМС и ВВС НОАК Южного театра командования, где замглавкому продемонстрировали боеготовность оружия, стоящего на вооружении китайской армии.

eng.mod.gov.cn Учения НОАК

Южный театр командования — один из 5 соединений НОАК, отвечающих за оборону побережья страны, а также защиту островов в Южно-Китайском море. Внеплановая проверка военных частей продемонстрировала полную готовность китайской армии отразить удар потенциального врага, пишет «Чжунго цзюньван».

«В настоящее время Китай сталкивается со сложной и серьезной ситуацией на южных рубежах нашей страны. Мы должны быть полностью готовы к возможной агрессии со стороны других стран, в связи с чем приказываю всем офицерам и солдатам НОАК проявить максимальную ответственность при повышении боевой подготовки», — заявил замглавкома во время встречи с военнослужащими НОАК.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 18 июля стало известно, что стратегические бомбардировщики Xian H-6 приступили к постоянному патрулированию воздушного пространства КНР.