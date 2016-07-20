Ярославль, 20 июля, 2016, 13:06 — ИА Регнум. Ярославцы обсуждают монумент, который планируется установить в областном центре в качестве памятника Матери. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, монумент в виде женщины с мечом, попирающей ногой разбитую фашистскую свастику, предоставит городу завод «Полимермаш».

фото сайта yarregion.ru

Скульптура, посвященная работникам завода, погибшим в Великой Отечественной войне, была изготовлена на заводе в 70-е годы по проекту скульптора Сомовой и установлена у здания заводуправления. Сейчас же завод решил передать монумент городу.

Как сообщили в правительстве Ярославской области, «19 июля прошло заседание оргкомитета по созданию памятника Матери в Ярославле. На нем была одобрена инициатива завода «Полимермаш», изготовившего монумент и предложившего для установки в городе».

«Эту скульптуру в свое время заказывал сам завод. Было специальное место, посвященное Дню Победы. Сейчас ветеранов на заводе практически не осталось, часть территории ушла, и скульптура оказалась не в лучшем месте. Поэтому было принято решение предложить ее для установки в городе», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор завода «Полимермаш» Владимир Симонов.

В качестве эксперта выступил народный художник России, лауреат Государственной премии Николай Мухин, отметивший, что «скульптурная композиция отвечает самым высоким художественным и эстетическим требованиям».

«Прекрасный памятник, один из лучших среди подобных монументов, установленных в разных городах России. Безусловно, он нуждается в определенной реконструкции, кроме того, необходимо разработать проект его установки. Этим будет заниматься творческая группа», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM советник губернатора Ярославской области Сергей Березкин.

Между тем, вопрос идейной составляющей монумента вызвал живейший отклик у ярославской общественности. Обсуждая фотографию памятника в соцсетях, ярославцы высказывают разные мнения по поводу того, соответствует ли вид скульптуры идее материнства и что именно следует вкладывать в это понятие сегодня.

«Что-то мне не хочется, чтобы эта воительница ассоциировалась с мамой…» — пишет в Facebook Ольга Арифулина.

«Родина тоже мать. Проблема просто в отсутствии знака равенства между памятником и названием. Памятник старомодный, архаичный даже, но хороший, правда. Просто нужно другое название», — комментирует Евгений Коряковский.

Доктор искусствоведения, член Общественной палаты Ярославля Татьяна Злотникова выразила недоумение по поводу «переквалификации» памятника.

«Конечно, Евгений Вучетич в свое время сделал великое произведение, пусть оно и стоит в Сталинграде-Волгограде. Но Мать без дитяти, а хорошо бы еще и без нескольких деток? Так мать ли это? Или это — та несчастная баба, которая вынуждена лезть в горящие избы?

Кроме Родины-Матери, есть другие великие образцы, не такие формальные, скажем, картина Петрова-Водкина. К художественным особенностям тоже есть вопросы. Такая фигуративность скульптуры в небольшом городе, на его небольших пространствах смотрится бестактно и чрезвычайно архаично.

Если великий певец Собинов выполнен в камерной и совершенно тактичной во всех отношениях манере, то и мать — такую — нельзя выставлять на смотрение современным детям», — считает Татьяна Злотникова.

Отмечая идейное сходство с памятником Родина-Мать в Волгограде, Злотникова говорит, что Ярославль в последнее время стал «пристанищем скульптур-клонов».

«Это и медведь в парке 1000-летия (клон того, что стоит рядом с Манежной площадью в Москве, как и ряда других), это и пара Петр-Феврония, каких по России, именно и точно таких, поставлено не менее 8 штук. Получается сплошной секонд-хэнд», — резюмирует Татьяна Злотникова.

Как отмечает официальный сайт Правительства области, предстоит общественное обсуждение проекта и выбор места размещения памятника. Как ранее сообщало ИА REGNUM, рассматривается несколько вариантов мест для его установки, в том числе «Стрелка», парк 1000-летия Ярославля, площадь Мира, Юбилейная площадь. Этот вопрос придется решать в рамках общей концепции монумента.

«Этот памятник следует установить у Музея Боевой славы. Это памятник Родине-Матери, памятник Защитнице Отечества. Мне лично он очень даже нравится в таком качестве. Женщина как мать, конечно, вызывает совсем другие ассоциации», — отметила многодетная мать, руководитель Ярославского отделения «Российского фонда милосердия и здоровья» Светлана Лягушева.

При этом ярославцы не высказываются против самой идеи установки памятника Матери, а активное обсуждение его внешнего вида может свидетельствовать о заинтересованности общественности в этом проекте. Это, по мнению Сергея Березкина, важно для реализации проекта, поскольку его финансирование будет осуществляться за счет благотворительных пожертвований.

«Ярославль богат различными памятниками и монументами, но этот, по нашему мнению, должен стать одним из ключевых. Потому что Мать — начало всему», — пояснил Сергей Березкин.