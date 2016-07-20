Ереван, 20 июля, 2016, 13:03 — ИА Регнум. Волнения вокруг захвата здания полицейского полка в Ереване не утихают уже четвертый день. Еще больше накалили обстановку появившиеся накануне в ходе очередного митинга слухи о том, что якобы для проведения спецоперации по освобождению заложников в Армению прибыла группа российского спецназа «Альфа».

Photolure

Как сообщили армянские СМИ, о возможном прибытии спецподразделения сообщил по телефону один из членов захватившей здание вооруженной группы Варужан Аветисян.

ИА REGNUM поинтересовалось у координатора программ Института гражданского общества и регионального развития Армении Шушан Хатламаджян, возможно ли привлечение к спецоперации группы «Альфа», и чем это может обернуться. «В принципе попросить дружественную страну прислать специалистов вполне возможно, чисто теоретически, и в каком-то смысле, это возможно также практически», — отметила эксперт.

Тем не менее, по ее словам, учитывая контекст последних месяцев — апрельскую войну и многое другое, можно сказать, что это будет воспринято отрицательно армянским обществом. «Хотя любой специалист скажет, что в таком деле чисто профессиональная помощь, поддержка и консультации, которые естественно не могут быть удаленными, не будут лишними», — добавила Хатламаджян.

Относительно ереванских событий высказался и Госдепартамент США, заявивший через своего представителя Марка Тонера, что США осуждают попытки добиться политических перемен в Армении насильственным путем. Одновременно он призвал власти Армении проявить сдержанность.

Комментируя заявление Госдепартамента, Хатламаджян отметила, что считает его стандартным для таких случаев. «Было бы странно, если бы они заявили что-то другое. Это стандартное заявление. Я думаю, для такой страны как США оно закономерно», — подчеркнула Хатламаджян. Она добавила, что США не станут резко выражаться по данному поводу и не будут вмешиваться в ситуацию, так как это, по сути, внутреннее дело страны.

На вопрос агентства, почему в такой, казалось бы, тяжелой ситуации для армянского общества до сих пор от комментариев воздерживаются представители властей Армении, эксперт ответила, что на данный момент любой комментарий властей сразу разойдется по всему миру и, тем самым, ранг события будет поднят до серьезного государственного и международного уровня. «Я понимаю представителей властей, они не хотят придавать такой статус событиям последних дней. Власти хотели бы приуменьшить значимость происходящего. В каком-то смысле, это не лишено логики», — заметила Хатламаджян.

В свою очередь политтехнолог Виген Акопян, комментируя причины появления слухов о прибытии в страну российского спецподразделения «Альфа» отметил, что в условиях, когда происходящее в Ереване квалифицируется как теракт, он не исключает, что в рамках антитеррористического сотрудничества прибытие спецподразделения может быть реально, учитывая правовые факторы. «Тем не менее, с точки зрения реальной политики я нахожу, что это довольно рискованно не только для армянских, но и, в первую очередь, для российских властей, так как не трудно предугадать, какую реакцию это вызовет в армянском обществе», — отметил политтехнолог.

Он подчеркнул, что это будет свидетельствовать о слабости правоохранительной системы в стране, которую обвинят в неспособности самостоятельно разобраться в проблеме. «Я считаю, что с политической точки зрения прибытие на данный момент подразделения станет серьезной ошибкой для обоих стратегических союзников», — отметил Акопян.

Говоря о заявлении Госдепа США, эксперт подчеркнул, что также считает его стандартным. «Любая международная структура выступила бы сейчас с аналогичным заявлением. Это в формальном смысле. В неформальном, мы все сейчас понимаем, что существует также де-факто политика, и это может быть в какой то степени попыткой связать руки властей в вопросе применения силы», — отметил Акопян.

Эксперт не считает, что США сегодня заинтересованы в дестабилизации ситуации в Армении, так как нынешние власти ведут довольно гибкую политику и по отношению к Западу, и к РФ. «В США понимают, что сейчас в Армении вряд ли найдется политик, который будет более гибким и удобным в ведении более или менее сбалансированной политики между геополитическими центрами», — заметил Акопян.

Комментируя молчание представителей армянских властей, эксперт отметил, что они на сегодняшний день не пользуются доверием, которое может внести в ситуацию изменения.

«Им сегодня трудно найти человека, слова которого могли бы иметь серьезный вес. Я думаю, они сами понимают, что это еще больше усугубит ситуацию, также как и нынешние резкие действия со стороны Полиции», — добавил Акопян.

Территория полицейского полка в Ереване была захвачена сторонниками радикального оппозиционера Жирайра Сефиляна рано утром 17 июля. При захвате был убит замкомандира полка, четыре полицейских получили огнестрельные ранения. Захватчики требуют освобождения своего соратника и отставки президента страны. Они удерживают в заложниках до 5 полицейских. Сторонники оппозиционеров, а также гражданские активисты проводят в городе митинги и шествия с требованием снять осаду территории полка и выполнить требования захватчиков.

Ночь с 19 по 20 июля в Ереване прошла относительно спокойно, хотя вечером произошли стычки, в результате которых четверо полицейских получили травмы. Правоохранительные органы Армении не предпринимали попытки штурма захваченной радикальными оппозиционерами территории полка Полиции в столице республики.