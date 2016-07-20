Москва, 20 июля, 2016, 13:59 — ИА Регнум. В промышленных зонах Москвы необходимо выделить часть территорий для развития народных парков и градостроительных экспериментов, заявил корреспонденту ИА REGNUM глава центра прикладной урбанистики Святослав Мурунов, комментируя данные департамента градостроительной политики столицы, что 22,6% от общего объема введенной недвижимости пришлось на территории производственно-коммунальных зон.

stroi.mos.ru Промзона в Москве

«Нельзя делать скоропалительных решений в вопросе промзон. Москва сегодня и так перегружена недвижимостью. Драйверами и инициаторами развития промзон выступают чиновники, которые пока не знают как привлечь малый бизнес, не хотят вовлекать городские сообщества активистов и покрутить эту историю чуть больше, чем положено. На данном этапе вечная проблема развития территорий — это что такое диалог и социальное проектирование. Промзоны — это серьезный капитал города, но как этот капитал превратить в капитал — вопрос непростой, потому что для каждой промзоны будет свой ареол влияния и статус культурного наследия», — отметил Мурунов.

Урбанист подчеркнул, что в Москве перезагрузка промышленных территорий происходит путем классического девелопмента, когда акцент делается на застройке с целью реализации недвижимости. Мурунов же предлагает сосредоточить внимание на комплексном развитии территории для будущих обитателей, включая создание туристических мест и зеленых территорий. «Промзоны бы стали хорошей экспериментальной площадкой для урбанистов», — считает он.

Как отметил в комментарии корреспонденту ИА REGNUM ведущий научный сотрудник сектора археологии Москвы Института археологии РАН Сергей Чернов, реорганизация промышленных территорий в городе должна привлечь внимание городских властей к исторической роли промзон, которая концентрируется вдоль окружной московской дороги.

«Мы информированы, что существуют разработки историков о старой московской промзоне, сформировавшейся в советское время. Поэтому этим нужно заниматься комплексно. То есть не просто где лучше ставить заводы, а читывать градостроительный аспект. Потому что у нас существуют в Москве целый субгород, который представляет собой исторические промзоны, которыми специально никто не занимается», — сообщил он.

В свою очередь, эксперты в сфере недвижимости отмечают постепенно увеличивающийся разрыв в стоимости жилья между центром города и окраинами. Как заявил специалист ИНКОМ-Недвиджимость Сергей Шлома, в перспективе разделение на «районные анклавы» станет все более очевидным.

«При этом центр, благодаря своим уникальным характеристикам, останется абсолютной ценовой доминантой на московском рынке жилья. ЦАО — ограниченная территория, где исключено массовое строительство и, как следствие, затоваривание местного рынка низкобюджетными объектами», — пояснил эксперт.

В итоге в выигрыше останутся те, кто рассматривает для себя переезд в другой округ столицы, так как предложение на периферийной территории столицы в 2,5 — 3,5 раза дешевле, отметил он.

Согласно планам мэрии Москвы, вместо заброшенных и практически не функционирующих промышленных территорий будут возникать новые точки развития города. Как заявил ранее мэр столицы Сергей Собянин, общая площадь промзон в столице составляет около 18,8 тысяч гектаров. Там появятся современные районы с жилыми домами, социальной инфраструктурой и рабочими местами.

Как заявил руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин, за первое полугодие 2016 года в промзонах было введено 29 объектов недвижимости. Общая площадь построенного составила около 0,74 миллионов квадратных метров.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, несмотря на заявление властей Москвы о росте объемов возведения недвижимости в городе, строительный рынок находится в крайне уязвимом положении. В концу 2016 года некоторых застройщиков может ждать банкротство.