Санкт-Петербург, 20 июля, 2016, 13:05 — ИА Регнум. Депутат петербургского Законодательного собрания от «Единой России» Сергей Никешин требует 1,5 млн рублей компенсации по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации к генеральному директору строительной компании «Воин-В» Олегу Глущенко. Приморский районный суд Санкт-Петербурга назначил рассмотрение дела по существу на 23 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Таким образом, заседание пройдет уже после выборов в новый состав Заксобрания, куда баллотируются и Никешин, и Глущенко.

Сандро Боттичелли. Клевета. Около 1495

В предварительном заседании адвокат Никешина Алексей Сапожников пояснил, что Олег Глущенко многократно заявлял в СМИ, будто депутат Сергей Никешин вымогал у него взятки за законодательное содействие в застройке, но эта информация, по словам адвоката, не соответствует действительности, и такой «несправедливый оговор» привел к проблемам со здоровьем парламентария.

Напомним, показания Олега Глущенко уже привели к аресту другого петербургского депутата — Вячеслава Нотяга, которому Глущенко, по версии следствия, платил за непрепятствование застройке квартала на юго-западе Петербурга. В результате этих показаний на Нотяга завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Более того, он на два месяца попал в СИЗО, так как Глущенко сообщил следователям о том, что ему якобы угрожают по телефону сторонники депутата, и он опасается за свою жизнь. Позднее Нотяга перевели под домашний арест.

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12 июля стало известно, что Олег Глущенко намерен сам стать депутатом городского парламента, он пойдет самовыдвиженцем по округу №17. Теперь гендиректор строительной компании должен собрать 5 тыс. подписей граждан в свою поддержку. В свою программу бизнесмен намерен включить реформу градостроительной политики города.

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