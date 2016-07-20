Ярославль, 20 июля, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Мощный фонтан из-под земли буквально раскурочил новенький асфальт, месяц назад уложенный на перекрестке улиц Некрасова и Чайковского в центре Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

фото сайта city-yaroslavl.ru

Пользователи социальных сетей недоумевают: почему там, где положат новый асфальт, у коммунальных служб возникает срочная потребность вскрыть его и провести ремонт.

«Проводили плановые гидравлические испытания, чтобы найти дефекты и устранить. Подняли давление, произошел прорыв с выходом наружу. Потребители не пострадали, им вода была заранее отключена.

Гидравлические испытания всегда проводятся в мае-июле, ведутся по трубе, идущей через весь город, об этом в мэрии знают. После устранения дефектов мы, наш подрядчик, проведем благоустройство, уложим новый асфальт, все будет восстановлено», — прокомментировал ситуацию корреспонденту ИА REGNUM представитель компании ТГК-2 Алексей Адмиралов.

В мэрии Ярославля понимают необходимость гидравлических работ и даже считают «плюсом» выявление дефектов летом, а не зимой. Но как сделать так, чтобы не менять асфальт два раза за один месяц?

«Объемы дорожных работ большие и невозможно откладывать все на сентябрь, когда завершатся все гидравлические испытания и ремонт труб. Поэтому, порой, это накладывается: работы с трубами и дорожные работы. На этом перекрестке много лет проводили опрессовку и ничего не прорывало.

Мы в весенний период все планы дорожных работ доводим до Водоканала, тепловых сетей, чтобы свои плановые работы в этих местах они делали до нас в мае-июне. Раскопки потом, могут быть только непредвиденного характера», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля Николай Степанов.