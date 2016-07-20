Иваново, 20 июля, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Фестиваль русского чая пройдёт 23 и 24 июля в селе Меховицы Савинского района Ивановской области. В нём примут участие представители из Ярославской, Костромской, Московской, Нижегородской, Владимирской, Воронежской, Тамбовской, Самарской областей и города Москвы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в департаменте культуры и туризма региона.

Владимир Стожаров. У самовара. 1956

Фестиваль русского чая в Меховицах — финалист и лауреат Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2015 года (первое место по Центральному федеральному округу и третье место во всероссийском финале).

В течение двух дней на открытом воздухе все желающие смогут насладиться интересной фольклорной развлекательной концертной программой с традиционными русскими забавами и развлечениями, посетить ярмарку чайной, сладкой полезной продукции и изделий декоративно-прикладного творчества.

Для посетителей будут организованы конкурсы «Гиревый турнир», «Частушек и гармонистов», «Лучший полевой букет», по скоростному поеданию тортов «Медовик», арт-флешмоб «На самую красивую нарисованную чашку».

Участники фестиваля смогут не только приобрести готовые сувениры, но и сделать их собственными руками. Так, например, пройдёт мастер-класс по росписи в стиле лаковой миниатюры Палеха. Гостей научат написанию элементов традиционной холуйской лаковой миниатюры. На мастер-классе по созданию травяных сборов расскажут о полезных свойствах разных трав и научат сочетать травы между собой. Из специально подготовленных трав желающие смогут составить свой собственный уникальный чайный сбор и увезти его с собой. Также запланированы мастер-классы по традиционной старинной чеканке орнамента на иконе, по росписи пряника и флористике.

Гостей гулянья ждет городок аттракционов «Закрутиха», который приглашает окунуться в атмосферу древнерусского праздника. Все аттракционы разработаны и восстановлены по картинам, гравюрам, фотографиям и описаниям ХVI—ХХ веков и адаптированы к современным условиям.

На протяжении всего фестиваля предусмотрена детская анимационная программа: пройдет викторина на знание русских имен и русского языка, детям расскажут о том, что такое око, перст, уста, яства, терем, горница и многое другое. Организаторы праздника приглашают девушек принять участие в конкурсе «Красавица фестиваля», для этого необходимо заранее зарегистрироваться на сайте мероприятия.