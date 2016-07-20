Москва, 20 июля, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Зампред фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов возмущен заявлением главы департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова о том, что якобы жители не обращались с просьбами о бесплатной парковке по субботам, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля. «Это спекуляция общественным мнением», — возмущен депутат.

Petr Magera Зона платной парковки

«Направлялись петиции, месяц назад мной был направлен запрос на имя мэра Москвы Сергея Собянина о возможности сделать бесплатной парковку не только по воскресеньям, но и по субботам. Ответ ожидается со дня на день», — говорит парламентарий.

Накануне Ликсутов заявил, что в мэрии пока «не обсуждают» возможность сделать парковку бесплатной не только по воскресеньям, но и по субботам. По его словам, предложений от москвичей по этому поводу «не поступало».

Нилов 14 июня обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой рассмотреть возможность введения бесплатной парковки в столице не только по воскресеньям, но по субботам.

Депутат Госдумы обратил внимание на то, что в Москве платная городская парковка становится бесплатной в нерабочие праздничные дни, воскресенья, выходные дни (суббота и воскресенье), перенесенные в соответствии с федеральным законом, а также субботы, следующие за праздничным или выходным днем.

Такая ситуация, по его мнению, вызывает определенные трудности как у владельцев резидентных разрешений, вынужденных на один день менять место парковки, так и у приезжающих в центр столицы — не всем доступна стоимость платной парковки.

«Учитывая вышеизложенное, прошу Вас рассмотреть возможность введения бесплатной парковки не только по воскресеньям, но и по субботам», — говорится в обращении к мэру.