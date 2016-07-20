Киев, 20 июля, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Украина выполнила все мероприятия, предусмотренные Меморандумом о сотрудничестве с Международным валютным фондом, но остались «несколько технических деталей». Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время общения с журналистами в Брюсселе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Казаки». Реж. Владимир Дахно. СССР. с 1967 Мы же всё выполнили?!

«Правительство работает над их решением… и правительство Украины фактически выполнило все необходимые мероприятия по продолжению сотрудничества с Международным валютным фондом», — заявил Гройсман.

Отвечая на вопрос о возможности принятия необходимых законов парламентом Украины, ради продолжения сотрудничества с МВФ, премьер-министр отметил, что сейчас не нужно принимать новое законодательство.

«С мая была проведена техническая работа с миссией МВФ, было определено, что нужно сделать, и это было сделано. Сейчас есть несколько технических вопросов, связанных со сроками, которые нужно определить относительно определенных мероприятий на будущее ‑ и мы работаем над этим», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор-распорядитель фонда Кристин Лагард заявила, что отдает должное властям Украины в том, что было сделано за последние два года — в экономике, в социальной сфере.

«Вместе с тем, мы не можем не понимать, что многие решения еще нужно принять, и принять их должен парламент — Верховная рада… Это технические моменты. Но их тоже нужно выполнить. Работа должна быть сделана. Полагаю, что президент Порошенко и новый премьер-министр Украины приложат все усилия, чтобы финализировать работу», — отметила Лагард.

До этого в МВФ заявили, что транш для Украины может быть уменьшен с $1,7 млрд до $1 млрд, а вопрос о его выделении, скорее всего, будет в очередной раз отложен — на конец августа-сентябрь.