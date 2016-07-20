Санкт-Петербург, 20 июля, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Сотрудник транспортной полиции в Петербурге обезоружил и задержал вооруженного ножом злоумышленника в вагоне Петербургского метрополитена. Об этом сегодня, 20 июля, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО.

publicdomainpictures.net С ножом

Инцидент в метро произошел в минувшие выходные. Находящийся на отдыхе полицейский Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела МВД России на транспорте 25-летний Роман Сафарян стал свидетелем хулиганских действий мужчины, который грубо бранился в адрес других пассажиров, а затем стал размахивать ножом. На станции метро «Черная Речка» испуганные пассажиры выбежали из вагона, а старший сержант решил обезвредить хулигана.

Сафарян выбил из руки злоумышленника нож, а затем, применив приемы рукопашного боя, обездвижил нарушителя и передал коллегам, несущим службу в метрополитене. В отношении задержанного возбуждено уголовного дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

Руководством управления на транспорте МВД России по СЗФО рассматривается вопрос о поощрении сотрудника транспортной полиции, предотвратившего реальную угрозу жизни и здоровью людей.