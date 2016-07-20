Донецк, 20 июля, 2016, 12:28 — ИА Регнум. На Донетчине подразделения ВСУ за последние сутки 623 раза обстреляли позиции ВС ДНР. Об этом на вечернем брифинге 19 июля заявил замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

При этом украинские войска применяли артиллерию (выпущено 35 артиллерийских снарядов калибра 152 и 122 мм), танки (20 снарядов), минометы (320 мин калибра 120 мм и 105 мин калибра 82 мм), вооружения БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

Басурин отметил, что под огнем ВСУ оказались позиции ДНР в населенных пунктах: Васильевка, Веселое, Жабичево, Спартак, Горловка, Старомихайловка, Донецк (окрестности аэропорта) и Докучаевск.

Он сообщил, что в результате очередной неудачной атаки ВСУ потеряли троих убитыми и пятерых — ранеными.

«Подразделениями 10-й отдельной горно-штурмовой бригады предпринята очередная попытка атаки на подразделения ДНР в районе поселка Старомихайловека при поддержке артиллерии. Действия украинских бандитов успеха не имели, и при этом ВСУ понесли потери: около пяти человек ранеными и трех убитыми», — рассказал военный.

Басурин сказал, что в результате военных действий ранения получил один боец ДНР.

При этом пять домостроений в Петровском районе Донецка и Горловке получили повреждения. «В ходе артиллерийского обстрела Петровского района Донецка и Горловки повреждения получили пять домостроений», — подчеркнул представитель оборонного ведомства.