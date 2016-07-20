Гватемала, 20 июля, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Причиной бунта в тюрьме строгого режима Pavon в Гватемале, в котором погибла аргентинская модель и защитница окружающей среды Джоанна Бирриель, стал передел сфер влияния. Об этом сообщают ЕвроСМИ.

Цитата из к/ф «Музыкант». Реж. Роберт Родригес. 1992. Мексика — США Разборка по-латиноамерикански

По предварительным данным, 24-летняя девушка пришла на встречу с экс-капитаном Вооруженных сил страны Бироном Лимой, который был осужден за убийство епископа.

«Бунт в тюрьме Pavon, что недалеко от столицы, произошел из-за конфликта между Лимой и группировкой наркоторговца Марвина Марина, — говорится в сообщении. — Тюремные авторитеты не могли поделить сферы влияния».

Всего во время бунта заключенных погибли 13 человек. Среди них — аргентинская модель Бирриель и так называемый «король тюрьмы» Лима.

Отмечается, что свидание в тюрьме Бирриель с Лимой носило деловой характер.

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