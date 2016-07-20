Самара, 20 июля, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Новым гендиректором комбината «Родник» стал владелец Саранского и Курского ликеро-водочных заводов Павел Сметана. Он заверил губернатора Николая Меркушкина, что в конце августа — начале сентября на полках магазинов появится самарская алкогольная продукция, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Управлять всем алкогольным бизнесом в Самарской области будет компания «Кристалл-Лефортово» — одна из крупнейших на этом рынке, — сказал по итогам встречи 19 июля с Павлом Сметаной Николай Меркушкин. — Соответствующее соглашение подписано. В конце августа — начале сентября завод заработает. Для региона это очень важно». По словам губернатора, речь идет о сохранении коллектива предприятия, дополнительных налогах в бюджет, которые из-за простоя предприятия не поступали в казну.

По информации газеты «Самарское обозрение», Павел Сметана выкупил 49% долей комбината «Родник». Проблемы у самарского комбината начались в 2014 году, когда на предприятии прошли масштабные обыски, был выявлен ряд непростительных, с точки зрения регулятора алкогольного рынка, нарушений. Проверяющие нашли порядка 1,2 млн поддельных акцизных марок, а также 800 тонн неучтенного этилового спирта. Этого оказалось достаточно, чтобы полностью парализовать производство алкоголя на крупнейшем отраслевом предприятии региона, лишив его лицензии.

Фактически «Родник» простаивал более двух лет — с февраля 2014 года. Росалкогольрегулирование отобрало лицензию как у самого «Родника», так и у подконтрольного ему спиртзавода «Буян». Собственники предприятия неоднократно предпринимали попытки восстановить производство. «Родник» менял операторов, а также вел судебные баталии с надзорным ведомством. Осенью 2015 года. компания даже объявила, что производство вот-вот восстановится. Однако этого так и не случилось. Все попытки вернуть лицензию наталкивались на жесткую позицию РАРа, ставившего условием для резапуска производства на «Роднике» смену его хозяев, отмечает издание облправительства «Волга ньюс».

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», Павел Сметана является директором ЗАО «УК «Кристалл-Лефортово». На сайте одноименной структуры указывается, что «Кристалл-Лефортово» — группа, которая, согласно данным Росстата за I квартал 2016 года, входит в тройку крупнейших производителей водки и ликеро-водочной продукции в России. Она же располагает собственной сетью из 80 магазинов в 23 регионах России. Самарская область в число этих регионов пока не входит.

В качестве производственных площадок группы называют три предприятия: ООО «ПК «Кристалл-Лефортово» в Курске, ООО «ЛВЗ «Кристалл-Лефортово» в Саранске и ОАО «Иткульский спиртзавод» в Алтайском крае. Они были приобретены в 2011, 2012 и 2014 годах. В Мордовии завод был создан на основе имущества ликеро-водочного завода обанкротившейся корпорации «Веда».

Все три производства принадлежат через цепочку компаний Павлу Сметане. Но его официально нет в капитале крупнейшего дистрибьютора продукции группы — ООО «ГК «Кристалл-Лефортово» с годовой выручкой по итогам 2014 г. в 14,4 млрд рублей. Она заметно выше суммарной выручки промпредприятий группы, которая по итогам 2014 г. составила чуть менее 7 млрд рублей.

Вероятно, новым инвесторам, которые, по данным «СО», уже зашли на самарский завод, удастся решить системные проблемы «Родника», снять претензии регулятора и перезапустить производство. Это, как говорит источник в группе «Мико», при быстрой реализации задуманного может произойти уже в сентябре.

В целом эксперты считают приход новых собственников на «Родник» позитивным фактором, даже если они имеют не самарскую прописку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2015 года на встрече с избранными 13 сентября депутатами в районные Советы Самары губернатор Николай Меркушкин основное послание адресовал тем из них, кто связан с невписавшимся в «команду губернатора» единороссом Александром Милеевым, владельцем на тот момент остановленного комбината «Родник»: одним из крупнейших спонсоров «Единой России» (и налогоплательщиком) в последние годы. Об этом проинформировал в своем блоге депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.