Ярославль, 20 июля, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Переславль-Залесской городской думе Сергей Хабибулин счел незаконным использование Михаилом Крупиным служебного положения в целях агитации и обратился с жалобами в полицию и Избирательную комиссию Ярославской области.

фото Сергея Хабибулина на странице в Facebook Агитационные материалы Михаила Крупина на встрече в администрации Переславского района

19 июля в администрации Переславского муниципального района уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области и по совместительству кандидат в депутаты Государственной думы РФ Михаил Крупин провёл круглый стол, посвящённый деятельности омбудсмена. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM депутат Переславль-Залесской городской думы Сергей Хабибулин, мероприятие использовалось для предвыборной агитации за Михаила Крупина.

«В тот момент, когда я зашел на этот круглый стол детского омбудсмена, Михаил Крупин отвечал на вопрос главы Пригородного поселения, который касался экономики. Как это связано с его работой на посту уполномоченного по права ребенка, мне непонятно. На столе лежали агитационные буклеты Михаила Крупина, оплаченные из средств его избирательного фонда, и визитки Крупина как детского омбудсмена», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Хабибулин.

По словам Сергея Хабибулина, на данной встрече присутствовали все главы сельских поселений Переславского района, в том числе и те, что находились в отпуске, а также депутаты районного и местного уровней и работники социальной сферы района.

С жалобой на использование Михаилом Крупиным служебного положения в целях агитации обратился в Избирательную комиссию Ярославской области и депутат Государственной думы Анатолий Грешневиков.

«Жалобы приняты, полиция уже взяла объяснения у Крупина. Я считаю, что это грубое и циничное нарушение законодательства. Если Михаил Крупин проводит встречу с избирателями как детский омбудсмен, то никакой политики, никакой агитации быть не должно. Если он проводит ее как кандидат в депутаты — то не надо маскировать ее под мероприятие уполномоченного по правам ребенка», — уверен Сергей Хабибулин.

В избирательной комиссии Ярославской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что по данному факту проводится проверка, и в случае подтверждения нарушений порядка распространения агитационных материалов Михаилу Крупину будет вынесено предупреждение.