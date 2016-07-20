Тверь, 20 июля, 2016, 12:14 — ИА Регнум. Жители города Кашина остались без электроснабжения из-за аварии утром 20 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном ГУ МЧС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Сообщение об аварийном отключении электроснабжения поступило в 08:07. По сообщению МЧС, в зону отключения попали один населенный пункт, шесть социально значимых объектов. На территории Кашина проживает около 15 тысяч человек.

Восстановить электроснабжение удалось в 11:23.

В МЧС сообщили, что ситуация находится под контролем.

«Информация об ухудшении погодных условий вовремя и в полном объеме была доведена до всех заинтересованных структур и ведомств. На территории муниципальных образований был направлен метеорологический прогноз, определен комплекс превентивных мероприятий», — говорится в сообщении ГУ МЧС.