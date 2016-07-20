Киев, 20 июля, 2016, 12:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время встречи в Брюсселе 19 июля обсудили вопросы углубления двустороннего сотрудничества, а также перспективы введения безвизового режима для Украины и ратификацию соглашения об ассоциации. Об этом сообщает пресс-служба правительства Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из т/ф «12 стульев». Реж. Марк Захаров. 1976. СССР Крепитесь, заграница на поможет!

«Одной из тем обсуждения стал вопрос перспектив введения ЕС безвизового режима для Украины… Мы выполнили все обязательства, предусмотренные Планом действий по либерализации Европейским союзом визового режима для Украины. Ожидаем соответствующего решения всех европейских институтов. Мы думаем, что это решение может быть осенью этого года», — отметил на брифинге Гройсман.

В пресс-службе отмечают, что комиссар ЕС по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан заявил на это, что соответствующее решение о введении безвизового режима «ожидается в октябре».

Также Владимир Гройсман и Жан-Клод Юнкер обсудили вопрос ратификации соглашения об ассоциации Украины с ЕС — «договорились о том, что будем искать решение для того, чтобы этот процесс был реализован».

Кроме того, сообщается, что участники встречи обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества, в частности в торговой, экономической, энергетической сферах, а также вопросы единого авиационного пространства. «По всем этим вопросам у нас есть полное понимание, каким образом мы будем двигаться дальше», — отметил Владимир Гройсман.

В завершение глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заверил в поддержке Брюсселем суверенитета и независимости Украины, отметив, что ЕС «доволен темпом реформ на Украине, но призывает правительство ускорить осуществление необходимых изменений».