Киев, 20 июля, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Операторы газотранспортных систем Украины и Румынии подписали соглашение о подключении газотранспортных систем в точке Исакча (на украинско-румынской границе, вблизи украинской Орловки). Об этом 20 июля информирует отдел связей с общественностью и прессой ОАО «Укртрансгаз», передает корреспондент ИА REGNUM.

Audriusa (Audrius Meskauskas) Газовый транзит

Отмечается, что соглашение распространяется на маршрут газопровода, который используется для транспортировки газа из Украины в Болгарию через территорию Румынии. При этом договор полностью соответствует требованиям Регламента Комиссии ЕС 2015/703 от 30 апреля 2015 г., что вводит сетевой кодекс правил совместимости и обмена данными.

Сообщается, что операторы систем планируют обеспечить постоянную и бесперебойную мощность для транспортировки газа в направлении из Украины в Болгарию, а также установить бесперебойную мощность для транспортировки газа в реверсном режиме. Ранее данный маршрут использовался ОАО «Газпром» для поставки газа в Болгарию. Операторы газотранспортных систем Украины и Румынии решили не продлевать договор с российским монополистом об использовании этого участка международного газопровода.

Соглашение о подключении к международному газопроводу является частью инициативы CESEC под руководством Европейской комиссии для повышения надежности межсетевого подключения в регионах CESEC.

В свою очередь 19 июля премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Киев и Брюссель договорились создать экспертную группу для усиления возможностей Украины в транзите природного газа. По итогам встречи с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Марошем Шефчовичем украинский премьер отметил: «Мы хотим повысить транзитную роль Украины и готовы к совместным усилиям в этом направлении».

Он добавил, что с украинской стороны группу возглавит глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. В то же время Шефчович подчеркнул готовность сформировать такую экспертную группу безотлагательно. «В Европе существует консенсус относительно использования и поддержания газотранспортной системы Украины», — подчеркнул европейский чиновник.