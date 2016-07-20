Донецк, 20 июля, 2016, 11:44 — ИА Регнум. 19 июля в Донбассе ведение боевых действий зафиксировано на Донецком, Горловском, Мариупольском и Луганском направлениях, всего около 60 нарушений режима прекращения огня. Об этом сегодня, 20 июля, сообщают источник в военном ведомстве ДНР, Народная милиция ЛНР и пресс-центр штаба «АТО», передает корреспондент ИА REGNUM.

mil.gov.ua Украинская артиллерия на позиции

Так, по данным источника ДНР, за прошедшую ночь украинские войска обстреляли позиции ВС ДНР в населенных пунктах: Донецк (районы аэропорта и «Вольво-Центра»), Макеевка, Гольмовский, Зайцево, Спартак, Жабичево, Ясиноватая (промзона), Саханка, Коминтерново и Октябрь.

В общей сложности вечером и ночью ВСУ выпустили 310 мин калибров 82 и 120 мм, до 40 артснарядов калибра 152 мм, более 10 снарядов калибра 122 мм.

«С 01:30 до 01:45 ВСУ вели обстрел Макеевки из артиллерийских орудий калибра 152 мм. За этот короткий промежуток времени было выпущено 38 артснарядов… В 23:10 украинская сторона открыла огонь по селу Спартак под Донецком из артиллерийских орудий калибра 122 мм (12 снарядов)», — сказал источник ДАН.

Он также проинформировал, что вчера вечером подразделения ВС ДНР сбили беспилотник ВСУ, при помощи которого осуществлялась корректировка огня по позициям ВС ДНР в Киевском и Куйбышевском районах Донецка.

«В 18:25 Киевский и Куйбышевский районы города Донецк подверглись интенсивному обстрелу с применением артиллерии калибром 122 мм и минометов калибром 82 и 120 мм с направления н.п. Авдеевка. Противником было выпущено более 20 артиллерийских боеприпасов крупного калибра — 122 мм и 50 мин», — рассказал собеседник.

В свою очередь, глава Куйбышевского района Иван Приходько сообщил, что в результате обстрелов повреждены жилой дом и газопровод по улице Сигнальная, 38. Зафиксированы многочисленные попадания мин по улицам Автострадная, Стратонавтов, Взлетная, Ершова и Рабфаковская. Кроме того, имеются повреждения двух жилых частных домов в поселке Веселое в пригороде столицы.

На Луганщине Народная милиция ЛНР зафиксировала четыре обстрела со стороны украинских войск. В военном ведомстве отметили, что под обстрел попали позиции ВС ЛНР в селах Калиновка, Лозовое. При этом украинские силовики вели огонь с применением АГС, СПГ, БМП и стрелкового оружия. «Потерь нет», — заверили в Народной милиции.

В свою очередь 20 июля спикер пресс-центра «АТО», майор ВСУ Олег Сушинский отметил, что за прошедшие сутки ВС ДНР и ЛНР 54 раза нарушили режим прекращения огня. «Из них по 24 на Донецком и Мариупольском направлениях и шесть на Луганщине», — сказал Сушинский.

По его словам, в с. Широкино (Мариупольское направление) украинские позиции были обстреляны из 122 мм артиллерии (выпущено 12 снарядов) ВС ДНР. Кроме этого, противник применил 82 мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

«По украинским воинам в Талаковке противник бил из 120 и 82 мм минометов. Под минометные обстрелы также попали наши защитники в Красногоровке, Гнутово и Водяном, а из других видов стрелкового оружия — в Марьинке, Славном, Старогнатовке и Новогригорьевке», — сказал Сушинский.

Он сообщил, что на Донецком направлении наиболее «горячей точкой» остается Авдеевка, где позиции ВСУ были обстреляны из 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. «Из 120 мм минометов противник обстрелял Майорск, а из минометов калибра 82 мм — шахту Бутовку, Опытное и Зайцево», — добавил Сушинский.

Майор также проинформировал, что на Луганщине из 82 мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов ЛНР обстреляла позиции ВСУ в Станице Луганской, Новозвановке и Новоалександровке.