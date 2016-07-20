Самара, 20 июля, 2016, 11:39 — ИА Регнум. Более 600 самарских предпринимателей сохранят свой бизнес благодаря вмешательству бизнес-омбудсмена Бориса Титова, которому удалось достичь договоренности с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным о сохранении рынка на пересечении улицы Ташкентской и проспекта Карла Маркса, который власти планировали снести к чемпионату мира по футболу-2018. Такую информацию распространила пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

www.samregion.ru Встреча губернатра Николая Меркушкина с Борисом Титовым

На рынке в 15 — м микрорайоне Самары работают более 600 предпринимателей, торговые площади занимают территорию в 16 тыс. кв. м. Ежедневно рынок посещают около 14 тыс. самарцев — в основном жители близлежащих районов, среди которых сотрудники промышленных предприятий, работники бюджетной сферы, констатируют в ведомстве Бориса Титова. На территории рынка городские власти планировали создать зеленую зону к ЧМ по футболу в России, а торговые павильоны — снести.

В Самаре 19 июля Борис Титов встретился с самарскими предпринимателями, которые сообщили, что для местных жителей рынок — единственная возможность приобретать продукты и другие товары по доступным ценам. Там есть бесплатные торговые места для пенсионеров, где они продают продукцию со своих приусадебных хозяйств.

Титов подчеркнул недопустимость ликвидации рынка. «Я руководствуюсь не только интересами более 600 предпринимателей, добросовестно работающих на этом рынке. Нам также важно защищать интересы десятков тысяч самарцев, которые ежедневно приходят на рынок, чтобы приобрести продукты по доступным ценам. В кризис, когда доходы населения падают, недопустимо лишать жителей города доступа к недорогим товарам. Это может привести к огромному социальному напряжению. Мы будем вместе с администрацией области и города искать компромиссное решение для защиты прав предпринимателей и жителей, сохранения рабочих мест», — заявил Борис Титов.

Бизнес-омбудсмен также обратил внимание самарских предпринимателей на необходимость косметического ремонта рынка и его реконструкции. Они его поддержали и выразили готовность участвовать в облагораживании территории.

Компромиссное решение проблемы удалось найти на встрече Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова с губернатором Николаем Меркушкиным в тот же день — 19 июля.

«Мы сегодня только что пообщались с предпринимателями, местными жителями. Договорились с ними, что бизнес готов приложить усилия к облагораживанию рынка. Мы, как институт Уполномоченного, станем гарантами исполнения этого условия. Давайте выработаем компромиссное решение, которое будет соответствовать интересам бизнеса и самарцев», — предложил главе области бизнес-омбудсмен.

Николай Меркушкин согласился с тем, что ликвидировать рынок и лишать местных жителей доступных товаров недопустимо. Он дал поручение — изучить ситуацию по рынку и проанализировать значимость этой территории для нужд Чемпионата мира по футболу и, при необходимости, внести изменения в предписание муниципальных властей.

Согласно краткой информации пресс-службы губернатора, одна из проблем, которую стороны обсудили на встрече, связана с дальнейшей работой рынка на пересечении улицы Ташкентской и проспекта Карла Маркса в Самаре. Николай Меркушкин заверил, что ситуация с рынком будет тщательно изучена.

Титов назвал губернатору «болевые точки», которые присущи всем регионам страны. Они связаны с высокими суммами за подключение к газовым и электрическим сетям, а также с высокими тарифами для малого и среднего бизнеса. Подобные вопросы имеют место и в Самарской области.

«Мы будем более предметно этим заниматься, — ответил глава региона. — Это касается не только малого бизнеса. Союз работодателей жалуется — слишком много монополии в этой сфере».