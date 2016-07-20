Ростов-на-Дону, 20 июля, 2016, 11:33 — ИА Регнум. Во всех хуторах и сёлах Ростовской области, которые накануне пострадали от стихии, восстановлено электроснабжение. Энергетики продолжают работать в режиме повышенной готовности, но непогода отступила. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании «МРСК Юга» 20 июля.

mrsk-yuga.ru Энергетики восстанавливают ЛЭП

Более 100 специалистов и свыше 35 единиц техники подключали к линиям электропередачи социальные объекты, жилые дома. Но даже после улучшения погоды мониторинг прогнозов синоптиков продолжается, продолжаются внеплановые осмотры участков воздушных линий в районах, которые подвержены ударам стихии. Энергетики несут дежурство круглосуточно.

Напомним, что в результате непогоды без света оставались более 15 тыс. жителей области. В частности, на электроснабжение населенных пунктов Тарасовского и Мясниковского районов сказались дождь, град и шквалистый ветер. Удар стихии приняли на себя также Матвеево-Курганский, Неклиновский и Куйбышевский районы. Пострадали от непогоды социальные объекты, кровлю одного из детских садов сорвало порывами ветра.

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