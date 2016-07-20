Москва, 20 июля, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Официальная Москва назвала убитого в Киеве журналиста Павла Шеремета «профессионалом, не боявшимся говорить власти, что о ней думает». Об этом 20 июля на своей странице в Facebook заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Современная Украина

«Профессионал, не боявшийся говорить власти, что о ней думает. Разной власти, в разные времена. И за это его уважали», — сказала Захарова.

По её словам, Украина как система «становится братской могилой журналистов и журналистики».

Напомним, утром 20 июля журналист Павел Шеремет выехал из дома на автомобиле, принадлежащем главе издания «Украинская правда» Алёне Притуле. Проехав несколько десятков метров и доехав до угла улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, напротив ресторана «Макдоналдс», автомобиль Шеремета взорвался.

Павел Шеремет в разное время работал в белорусских, российских и украинских СМИ. В России он работал на телеканале ОРТ, «Первом канале», «РЕН-ТВ», ОТР, в журнале «Огонёк». После государственного переворота в Киеве Шеремет переехал работать на Украину, где вёл передачу «Диалоги» на телеканале «24» и передачу на «Радио Вести».