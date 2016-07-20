Ереван, 20 июля, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Вооруженная группа, которая с 17 июля удерживает четырёх заложников на территории полка полиции в Ереване, предложила обменять всех заложников на начальника полиции Армении Владимира Гаспаряна. Об этом заявил член группы Павел Манукян в интервью armtimes.com.

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На вопрос о состоянии заложников Манукян ответил: «Не употребляйте это слово «заложник», наверное, если мы их отпустим они откажутся выходить. Мы никогда не держали их в качестве заложников: обеспечиваем и едой, и водой. Как мы можем их держать в качестве заложников, может вы приняли нас за настоящих террористов? Вчера СНБ предложила нам отпустить одного из заложников в связи с панихидой полковника (погибшего при захвате полка — ИА REGNUM ), на что мы ответили, что если вас так волнует судьба заложников, мы готовы отпустить всех четверых, а вы приведите к нам Вову Гаспаряна. Вот это был бы заложник».

Манукян также проинформировал, что ночь прошла спокойна, полиция не предпринимала никаких действий, чтобы проникнуть на территорию полка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в столице Армении уже четвёртый день вооруженная группа, захватившая полк ППС в Ереване, удерживает в заложниках сотрудников полиции, в том числе генерала и полковника. Во время захвата был убит полковник Артур Ваноян, ранены еще четверо полицейских.