Красногорск, 20 июля, 2016, 12:01 — ИА Регнум. Более 100 видов редких представителей подмосковной флоры и фауны удалось обнаружить областным экологам в ходе мониторинга территории региона. Специалисты министерства природопользования Подмосковья рассказали корреспонденту ИА REGNUM о том, как удается найти редких животных и растений, а также о том, как осуществляется сам экологический мониторинг.

Kieren В поисках редкой фауны

В 2016 году в разных районах области — от ближайшего Подмосковья до самых отдаленных границ — экологам удалось найти не менее 40 редких видов животных и не менее 60 уникальных представителей растительного мира.

«Мониторинг проводит специализированная организация — «ПФ «Верховье» по госконтракту. Организация выбирается на конкурсной основе. Она проводит полевые маршрутные исследования на территории Московской области, а также занимается сбором, обработкой и анализом сведений из публикаций, интернет-источников, личных сообщений специалистов, опросов рыболовов-любителей и так далее. Сообщения, вызывающие существенный интерес, подтверждаются специальными выездами на место», — пояснили в министерстве.

Так, совсем недавно в Орехово-Зуевском районе была обнаружена безногая ящерица — редкое пресмыкающееся, занесенное в Красную книгу Московской области. Обычно эта ящерица или «медяница» населяет лесную и лесостепную зоны Евразии, а также Северную Африку. В Московской области ее можно встретить на отдельных участках по всей территории, но везде — единичными особями. Главной бедой для нее является необоснованный миф о ее чрезвычайной ядовитости, поэтому медяница нуждается в постоянной охране.

Обнаружить такие редкие виды чаще всего удается благодаря обследованиям, проводимым опытными специалистами, которые знают, в каких районах, и каких типах местообитаний, и когда какие виды можно встретить.

«Множество мест обитания редких видов известны, и надо их только время от времени проверять. Но находка редкого вида в новом месте — большая удача», — отмечают специалисты.

После обнаружения редкого экземпляра флоры или фауны, сведения о находках заносятся в банк данных по объектам животного и растительного мира, занесенным в Красную книгу Московской области. Информация в банке данных используется для охраны этих видов в местах их обитания.

«Также информация используется для создания особо охраняемых природных территорий или разработки стратегий сохранения отдельных видов, а также ответов на запросы землепользователей об ограничениях хозяйственной деятельности на тех или иных территориях», — заключили в Минэкологии.

Напомним, на сегодняшний день в Московской области существует уже 63 особо охраняемых территорий, поставленных на кадастровый учет. В ближайший месяц будет внесено в кадастр еще около 10 заповедников. До конца 2017 года планируется поставить на кадастровый учет все 233 ООПТ регионального значения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье регулярно обнаруживают редкие виды флоры и фауны. Так, в 2015 году сотрудникам минэкологии удалось найти в реке Полосне в Серебряно-Прудском районе редкого обитателя водоёмов — подкаменщика обыкновенного.

Затем в Шаховском районе был найден редкий гриб гиропорус синеющий, известный в народе как «синяк». В Сергиево-Посадском районе был обнаружен ежовик коралловидный, по виду напоминающий морской коралл. Рядом было найдено новое место произрастания многорядника Брауна. Гнездо чёрного аиста появилось на особо охраняемой природной территории Приокско-Террасного заповедника в Серпуховском районе Московской области в мае прошлого года.

В начале июля 2016 года в одном из притоков подмосковной реки Лутосня были обнаружены редкие представители пресноводных животных — взрослые особи ручьевой миноги. Вскоре за этим открытием последовало обнаружение редкой орхидеи под названием венерин башмачок в Истринском районе. Цветок занесен в Красные книги Подмосковья и России и сейчас находится в фазе цветения.