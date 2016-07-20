Ереван, 20 июля, 2016, 11:17 — ИА Регнум. «Президент Армении Серж Саргсян решил удовлетворить требование захватчиков и начал процесс своей отставки, поскольку в любой стране в этой ситуации президент должен был предпринять действия, если он считает себя президентом», — заявил 20 июля журналистам у кордонов полиции близ захваченной территории полка полиции в Ереване лидер оппозиционной партии «Объединение самоопределения» Паруйр Айрикян.

PanArmenian Photo Паруйр Айрикян

Я очень доволен действиями властей, которые за эти три дня проявили терпимость и мудрость. «Я думал, что Саргсян протянет долго, но он фактически приступил к сдаче власти», — отметил Айрикян.

Инициативу захватчиков он объяснил переполнением «чаши терпения людей, которые не согласились с фальсификацией референдума по изменениям Конституции», прошедшего в декабре 2015 года. Этот референдум, на котором, по его словам, 70% общества высказалось против, он считает случаем грубейшего попрания прав человека, который позволяет общественности восстановить свои права путем мятежа. «Эти люди пытались решить данную проблему политическим путем, но им оставили возможность лишь мятежного решения проблемы», — отметил Айрикян.

Паруйр Айрикян и его партия «Объединение самоопределения» действуют с конца 60-х гг. прошлого века (подпольная «Национальная объединённая партия» при Советском Союзе). В числе основателей партии Степан Затикян — один из инициаторов серии терактов в Москве в 1977 году, был приговорен к расстрелу. В настоящее время партия малозначима в политической жизни страны. Сам Айрикян выдвигался на всех президентских выборах в Армении и не набирал сколь-нибудь существенного процента голосов.

19 июля в числе прочих был задержан и член партии «Объединение самоопределение» и организации «Учредительный парламент» (в рядах организации состоят и захватчики) Каро Егнукян. Были проведены обыски в его квартире и гараже.

Территория полицейского полка в Ереване была захвачена сторонниками радикального оппозиционера Жирайра Сефиляна рано утром 17 июля. При захвате был убит замкомандира полка, четверо полицейских получили огнестрельные ранения. Захватчики требуют освобождения своего соратника и отставки президента страны. Они удерживают в заложниках до 5 полицейских. Сторонники оппозиционеров, а также гражданские активисты проводят в городе митинги и шествия с требованием снять осаду территории полка и выполнить требования захватчиков.