Москва, 20 июля, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Убитого в Киеве журналиста Павла Шеремета уважали за то, что он не боялся говорить власти всё, что о ней думает. Об этом 20 июля на своей странице в Facebook заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Украины

«Профессионал, не боявшийся говорить власти, что о ней думает. Разной власти, в разные времена. И за это его уважали», — сказала Захарова.

По её словам, Украина как система «становится братской могилой журналистов и журналистики».

Напомним, утром 20 июля журналист Павел Шеремет выехал из дома на автомобиле, принадлежащем главе издания «Украинская правда» Алёне Притуле. Проехав несколько десятков метров и доехав до угла улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, напротив ресторана «Макдоналдс», автомобиль Шеремета взорвался.

Павел Шеремет в разное время работал в белорусских, российских и украинских СМИ. В России он работал на телеканале ОРТ, «Первом канале», «РЕН-ТВ», ОТР, в журнале «Огонёк». После государственного переворота в Киеве Шеремет переехал работать на Украину, где вёл передачу «Диалоги» на телеканале «24», и передачу на «Радио Вести».