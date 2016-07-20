Санкт-Петербург, 20 июля, 2016, 11:21 — ИА Регнум. В Петербурге на выборы пойдет полная тезка депутата Государственной думы Оксаны Дмитриевой, причем баллотироваться она намерена в том же Юго-Восточном округе №217, что и действующий парламентарий. Об этом ИА REGNUM сообщила сама депутат, которая, как известно, идет в Госдуму от «Партии роста». «Двойник» же был заверен Центральной избирательной комиссией от партии «Гражданская сила». Некая Оксана Дмитриева также возглавит и региональную группу этой партии.

Цитата из к/ф «Мистер Питкин в тылу врага». Джон Пэдди Кастэйрс. 1958. Великобритания Зеркальный двойник

Депутат Дмитриева считает подобное выдвижение полной дискредитацией «курса на честные выборы», объявленного президентом Владимиром Путиным. Она полагает, что ее оппоненты, понимая невозможность победы в данном округе в честной политической борьбе, сделали «Гражданскую силу» ширмой для выдвижения «двойника», с помощью которого попытаются отнять голоса у думского парламентария.

«Всё это черные технологии из 90-х годов, но тогда их применяли на местном уровне, сейчас уровень уже федеральный. Именно на федеральном уровне санкционировано использование «двойников» — известная черная технология. Получается, что фальсифицировать выборы нельзя, но черные технологии применять можно?», — заявила депутат.

Оксана Дмитриева намерена вместе с лидером «Партии роста» Борисом Титовым официально обратиться к председателю ЦИК Элле Памфиловой с просьбой дать оценку происходящему и вмешаться в ситуацию. Как заявила Дмитриева корреспонденту ИА REGNUM, обращение, скорее всего, будет направлено уже сегодня, 20 июля.

Добавим, в ходе текущей избирательной кампании это уже не первый случай, когда в Госдуму пытаются баллотироваться «двойники» известных кандидатов.

Однако, по мнению Дмитриевой, в случае самовыдвиженцев ситуация упрощается тем, что им приходится собирать подписи в свою поддержку, что отсеивает спойлеров. «Это какие-то местные инициативы местных политтехнологов. У нас же иной случай, когда «двойник» идет не только по одномандатному округу, но и возглавляет региональную группу партии», — говорит Оксана Дмитриева.

Добавим, по мнению политолога, гендиректора Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова, борьба за первенство в 217-м округе в Петербурге станет одной из главных интриг предстоящих выборов. При этом победа Оксаны Дмитриевой, несмотря на ее широкую известность у петербуржцев, отнюдь не гарантирована, и кандидат от «Единой России», президент фонда «Северная столица» Михаил Романов также имеет хорошие шансы на успех, заявил Орлов на круглом столе в ИА REGNUM 18 июля.