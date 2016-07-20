ЦИК зарегистрировал «двойника» Оксаны Дмитриевой в Петербурге
Санкт-Петербург, 20 июля, 2016, 11:21 — ИА Регнум. В Петербурге на выборы пойдет полная тезка депутата Государственной думы Оксаны Дмитриевой, причем баллотироваться она намерена в том же Юго-Восточном округе №217, что и действующий парламентарий. Об этом ИА REGNUM сообщила сама депутат, которая, как известно, идет в Госдуму от «Партии роста». «Двойник» же был заверен Центральной избирательной комиссией от партии «Гражданская сила». Некая Оксана Дмитриева также возглавит и региональную группу этой партии.
Депутат Дмитриева считает подобное выдвижение полной дискредитацией «курса на честные выборы», объявленного президентом Владимиром Путиным. Она полагает, что ее оппоненты, понимая невозможность победы в данном округе в честной политической борьбе, сделали «Гражданскую силу» ширмой для выдвижения «двойника», с помощью которого попытаются отнять голоса у думского парламентария.
«Всё это черные технологии из 90-х годов, но тогда их применяли на местном уровне, сейчас уровень уже федеральный. Именно на федеральном уровне санкционировано использование «двойников» — известная черная технология. Получается, что фальсифицировать выборы нельзя, но черные технологии применять можно?», — заявила депутат.
Оксана Дмитриева намерена вместе с лидером «Партии роста» Борисом Титовым официально обратиться к председателю ЦИК Элле Памфиловой с просьбой дать оценку происходящему и вмешаться в ситуацию. Как заявила Дмитриева корреспонденту ИА REGNUM, обращение, скорее всего, будет направлено уже сегодня, 20 июля.
Добавим, в ходе текущей избирательной кампании это уже не первый случай, когда в Госдуму пытаются баллотироваться «двойники» известных кандидатов.
Однако, по мнению Дмитриевой, в случае самовыдвиженцев ситуация упрощается тем, что им приходится собирать подписи в свою поддержку, что отсеивает спойлеров. «Это какие-то местные инициативы местных политтехнологов. У нас же иной случай, когда «двойник» идет не только по одномандатному округу, но и возглавляет региональную группу партии», — говорит Оксана Дмитриева.
Добавим, по мнению политолога, гендиректора Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова, борьба за первенство в 217-м округе в Петербурге станет одной из главных интриг предстоящих выборов. При этом победа Оксаны Дмитриевой, несмотря на ее широкую известность у петербуржцев, отнюдь не гарантирована, и кандидат от «Единой России», президент фонда «Северная столица» Михаил Романов также имеет хорошие шансы на успех, заявил Орлов на круглом столе в ИА REGNUM 18 июля.