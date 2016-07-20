Челябинск, 20 июля, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Челябинский государственный педагогический университет (ЧГПУ) с 1 сентября будет переименован в Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет (ЮУрГГПУ). Об этом сообщили в пресс-службе вуза корреспонденту ИА REGNUM.

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Приказ о смене наименования высшего учебного заведения уже издан в Минобрнауки Российской Федерации. В пресс-службе вуза отметили, что в новом названии университета подчёркивается гуманитарная направленность обучения. Также указано, что появление новых образовательных программ и выпуск подготовленных кадров позволят Челябинской области укрепить позиции в Уральском регионе.

Напомним, что в марте 2016 года в Курганском государственном университете (КГУ) также произошли изменения в названии. Ранее он носил название федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования КГУ. В новой редакции полного наименования отсутствует слово «профессиональный».

Смена наименования, а также новый устав вуза были утверждены в министерстве образования и науки России. В результате КГУ пришлось переоформлять лицензию на ведение образовательной деятельности. В пресс-службе Курганского государственного университета уточнили, что утверждение нового устава и смена наименования были продиктованы учредителем вуза на основании федерального закона об образовании.

Отметим, что учредителем КГУ является Российская Федерация, а функции и полномочия учредителя исполняет Минобрнауки РФ.