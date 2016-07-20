Рига, 20 июля, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Для граждан Латвии за границей самое важное — не терять связи с родиной, потому что только так можно сохранить любовь к ней, заявил 19 июля на встрече с соотечественниками в Лондоне президент Латвии Раймонд Вейонис, сообщает LETA.

Эмигранты. Начало XX века

«Каждый может своей работой или опытом принять участие в создании лучшей Латвии. Главное — не стать равнодушными к происходящему там», — сказал президент.

Также президент заявил, что соотечественники за границей — это очень важная часть Латвии, и они нужны государству. «Я рад, что вы так дружны между собой. Важно, чтобы зарубежные латыши сохраняли единство и помогали друг другу. Тогда мы не забудем, откуда мы пришли, и латышские традиции продолжатся», — сказал глава государства.

На встречу пришло около 160 человек. Вейонис, отвечая на их вопросы, сказал, что народное хозяйство Латвии постепенно укрепляется, чтобы как можно меньшему количеству людей приходилось искать лучшей жизни за границей.

Напомним, около трети жителей Латвии готовы покинуть страну по экономическим соображениям, об этом свидетельствуют результаты недавнего опроса, проведенного Центром безопасности и стратегических исследований при Министерстве обороны. Так, среди семей, в которых говорят на латышском языке, покинуть Латвию готовы 30,1% респондентов. Среди русскоговорящих семей этот показатель еще выше — 35,2%. В первую очередь желающих уехать из Латвии привлекает возможного большего дохода и социальных гарантий.

Президент Латвии также рассказал, что в ходе визита в Великобританию на встречах с должностными лицами подчеркивалось, что возможный выход страны из ЕС не должен повлиять на работающих там уроженцев Латвии. Этот вопрос поднимался в связи с тем, что после прошедшего в Великобритании референдума по вопросу дальнейшего членства страны в ЕС живущие там латвийцы столкнулись с проявлением враждебности, открытой ксенофобии на улицах, рабочих местах, в общественном транспорте и ресторанах.

Читайте также:

Президент Латвии пригласил королеву Великобритании в гости

Латвия готова к переговорам с Великобританией