Киев, 20 июля, 2016, 11:00 — ИА Регнум. В интернете появилось видео с места взрыва автомобиля в Киеве, в результате которого погиб известный журналист Павел Шеремет.

kyiv.npu.gov.ua На месте преступления

На кадрах, которые информационное агентство «Украинские новости» опубликовало на YouTube, запечатлено сгоревшее транспортное средство, вокруг которого работают сотрудники правоохранительных органов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июля в Киеве в результате взрыва автомобиля погиб известный сотрудник СМИ Павел Шеремет. Трагедия произошла на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко.

По предварительным данным, взрыв произошел через несколько метров после того, как мужчина отъехал от дома.

По данному факту сотрудники полиции возбудили уголовное дело.

Читайте также: Порошенко об убийстве Шеремета: «Виновные должны быть наказаны»